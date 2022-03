In de gemeente Den Haag heeft zelfs iedere buurt zo ongeveer zijn eigen dominante partij

De trend bij lokale verkiezingen is dat het nabije wint. Positief is dat mensen de herkenbaarheid van dichtbij koesteren, waarderen en willen vasthouden. De negatieve kant is het anti-Den Haag sentiment.

We zien op veel plekken in Europa de drang naar het nabije. De Catalanen willen geen Madrid, de Vlamingen geen Brussel en de Amerikanen geen Washington. In Nederland is dat niet anders. Politiek Den Haag is niet populair. Dat zal, zeker na deze dramatisch lange kabinetsformatie, een effect hebben op de gemeenteraadsverkiezingen volgende week.

Ondanks vele miljarden strooigeld of dankzij de dominantie van de rijksoverheid in de afgelopen jaren, is het vertrouwen van mensen in politiek Den Haag zelden zo laag geweest. De coalitieakkoorden die in 2019 na de verkiezingen voor Provinciale Staten in de verschillende provincies zijn opgesteld, bevatten opmerkelijk veel regionale inkleuring. Provincies zijn trots op hun eigen ondernemingen en ind..

