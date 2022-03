Van de redactie: Verslag doen van een oorlog is een apart vak

Robert Dulmers poseert met helm en scherfvest in zijn hotel in Lviv.

Onze korte ontmoeting legde de basis voor een goede samenwerking. Dagelijks hebben wij een tiental keren contact via WhatsApp, e-mail en telefoon - van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Dulmers verdiende zijn sporen als oorlogsverslaggever in de oorlog op de Balkan in de jaren negentig. Toen hij besloot naar Oekraïne te gaan, wilden wij graag van zijn diensten gebruikmaken. In een oorlog wil je iemand in het veld hebben, maar je kunt niet elke journalist daarheen sturen. Verslag doen in oorlogsgebied is een apart vak.

Overigens is het niet zo dat een correspondent op de grond het beste zicht heeft op alles. In veel gevallen is het gemakkelijker een goed en compleet beeld te krijgen vanaf de redactie in Amersfoort. De verslaggever brengt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .