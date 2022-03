Deze slechte weken kunnen helpen om je houvast te beseffen

Slechte week gehad. Ik moest een hoofdstuk van een promovendus lezen over ds. Richard Wurmbrand, die in het communistische Roemenië als christen-jood gemarteld en gehersenspoeld werd. Hij doorstond de treiterijen en kwellingen, maar de toenmalige macht van het kwaad in dat grauwe land drukte me neer. Toen zag ik een documentaire over de politieke moordpartijen in het zonnige Spanje van Franco. Er komt daar geen waarheids- en verzoeningscommissie, er is daar geen Tutu. Laten we het verleden vergeten is het Spaanse motto. Een oude vrouw in de docu zit langs de rand van de weg, onder het asfalt ligt haar vermoorde moeder - vanwege haar politieke keuze; zonder graf, zonder recht. De dorpelingen mijden haar, omdat ze dit kwaad blijft aankaarten. En toen de Russische inval in Oekraïne.