Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd: help ons, wat voor beleid moeten we voeren om ervoor te zorgen dat het gezondheidsverschil tussen lager opgeleide, armere Nederlanders en hoger opgeleide, rijkere landgenoten kleiner wordt? Een onzinvraag. Er is niet nóg een onderzoek of rapport nodig. Over de verschillen tussen arm en rijk en hoger en lager opgeleid is genoeg bekend. En dat die verschillen alles te maken hebben met een minder gezond leven en een lagere levensverwachting ook. Dezelfde SER die nu om advies wordt gevraagd, constateerde in 2017 al in een rapport dat het verschil in levensverwachting tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden 6,9 jaar is voor mannen en 5,7 voor vrouwen. Het is klip en klaar..

