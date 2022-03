Er wordt een karikatuur geschetst van geloven

Ik heb het artikel over het boek Onzeker weten. Een inleiding in de radicale theologie gelezen en herlezen, maar aan het eind sta ik nog met lege handen ( Nederlands Dagblad, 2 maart ). De auteurs Bram Kalkman, Gerko Tempelman en Rikko Voorberg kunnen hun theologie wel radicaal noemen, maar wat houdt dat in?

Neem nu de titel boven het interview: ‘Zeker weten moet niet langer het startpunt zijn voor geloof’.

Hoe is het mogelijk. Telkens weer lees ik in mijn Bijbel dat mensen zekerheid ontlenen aan hun vertrouwen op God, ook wanneer ze nog niets zien. Neem nu Abraham. Hoelang heeft hij niet moeten wachten tot de belofte uitkwam. Maar hij bleef God op zijn woord geloven. Prachtig wordt dit verwoord in Hebreeën 11. Ons geloof is niets meer, maar ook niets minder dan zekerheid. Niets hebben, nog niets zien, maar zeker weten dat het komt omdat we geloven dat God doet wat Hij belooft. Geloven is zeker weten.

Verder vind ik dat er een karikatuur wordt geschetst van geloven. ‘Doe dit en doe dat, want dan kom je in de hemel.’ En even later: ‘God i..

