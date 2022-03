Er is geen loket voor Abdel. Gemeente kan meest basale rechten niet waarborgen

Ook een gemeente die alles goed geregeld lijkt te hebben, kan minimale humanitaire rechten niet waarborgen. Een man als Abdel, met maar één vinkje, loopt vast in de bureaucratie.

Ik loop een ochtend mee met Amir, wijkcoach. Tijdens het spreekuur stapt Abdel binnen, met een hele stapel verfrommelde papieren. Hij is dakloos, zegt hij, en hij heeft geen adres. Dus ging hij naar het daklozenloket van de gemeente, om te vragen naar een briefadres. Dat is een adres waarop je post kunt ontvangen wanneer je geen vast woonadres hebt. Maar Abdel kreeg het adres niet. Ik bekijk het formulier dat hij meekreeg. Het daklozenloket is onderdeel van de sociale dienst. Als je een uitkering krijgt, kun je daar een briefadres krijgen. Maar als je werkt, zoals Abdel, dan moet je naar het stadhuis.

Dat werk is precies de reden waarom Abdel nu een briefadres wil. Hij had een jaarcontract, en dat loopt bijna af. Maar hij kan zijn c..

