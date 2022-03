Zou het kunnen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een broedertwist is? Veel Russen wonen in Oekraïne en veel Oekraïners wonen in Rusland. Er zijn veel families die deels Russisch deels Oekraïens zijn. Hoe ingewikkeld is het wanneer je als Russisch soldaat het land in moet trekken van je schoonfamilie? Op microniveau loopt alles door elkaar. Wanneer je uitzoomt, gebeurt hetzelfde. Wie alleen al de laatste duizend jaar geschiedenis van Rusland en Oekraïne bekijkt, ontdekt dat je de ontstaansgeschiedenis van het ene land niet kunt vertellen zonder het andere te noemen. Zou het kunnen dat dit een broedertwist is? Niet om het kleiner te maken. Ruzie tussen broers gaat juist dieper, is juist pijnlijker en soms ook dodelijker. Juist broers kunnen elkaars bestaan of zelfstandigheid hardhandig ontkennen. Taal, cultuur, religie zijn enerzijds verbonden, anderzijds lopen er intense breuklijnen tussen en in beide landen. Juist broers kunnen verschillen op scherp zetten. Denk aan de verhalen van Abel en Kaïn, Ismaël en Isaak, Esau en Jakob en weer later Juda en Israël. Als dit deel is van een broedertwist, hoe zou dan het verhaal richting vrede zijn? Wat zouden we dan bidden? Wat zouden we dan moeten doen? Als het een broedertwist is, is dat al deel van een antwoord; want de verhalen van broedertwisten zijn een kleiner deel van alle mogelijke twisten; dus de zoektocht naar vrede wordt ‘eenvoudiger’. Dan is zeggen ‘jullie zijn broeders’ al een belangrijke erkenning van de situatie. Dat erkent ook dat de situatie historisch en actueel, complex en omstreden is en dat het niet over Oost - West (alleen) gaat. Nog concreter: dan leidt het aanbod van de EU om Oekraïne lid te maken mogelijk tot nog verdere vervreemding van de twee landen. Wellicht is dat tijdelijk een goede oplossing, maar voor de lange termijn?