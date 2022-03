Wat is er mis met vredesduifjes?

Het opzwellende enthousiasme in het Westen om de defensieuitgaven snel te verhogen, wekt de indruk dat we met handjedrukken de Russische beer wel weer in zijn hok krijgen. Mag ik erop wijzen dat voormalige Oostbloklanden nu al jaren in vrede leven zonder daarvoor te hebben hoeven vechten met hun oude tiran? Verwachten we niet te veel van nog meer wapengekletter getuige de ook actieve deelname aan de binnenlandse strijd door wapens te leveren? In het redactioneel commentaar van 1 maart wordt denigrerend gesproken over ‘vredesduifjes’, maar wat is er mis aan geweldloos verzet?

Wat is er nu overgebleven van de lessen van Martin Luther King, Desmond Tutu en Mandela? En herinneren we daarentegen ons nog wat gewapende interventies h..

