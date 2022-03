Boris Johnson en de rijke Russen: zijn partij heeft enkele miljoenen ontvangen van Russische oligarchen

Boris Johnson was er bij aanvang van de oorlog in Oekraïne als de kippen bij om aan te kondigen dat hij en zijn partij ‘geen cent’ hebben aangenomen van Russische oligarchen. Johnson verbloemt de realiteit.

Jarenlang heeft Londen gefungeerd als speeltuin voor de Russische superrijken die veelal banden hebben met Vladimir Putin. Via een overheidsprogramma dat bekend staat als ‘het gouden visum-programma’ hebben sinds 2008 maar liefst 2.500 Russische steenrijken in de Britse hoofdstad neer kunnen strijken door middel van een forse betaling: voor 2 miljoen pond konden zij binnen 5 jaar een Brits visum krijgen zonder einddatum. Een betaling van 10 miljoen pond verkortte de wachttijd tot slechts 2 jaar.

Deze Russen doen meer dan alleen winkelen in Harrods. Op basis van informatie die verstrekt is door de Britse Verkiezingscommissie heeft de Conservatieve Partij sinds Johnson is aangetreden in 2019 enkele miljoenen verkregen in donaties van rijke ..

