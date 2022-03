Ook in het Westen moet aandacht zijn voor misstanden Indonesië

Indonesië is sinds 1949 verwikkeld in strijd met de Papua’s. Het is tijd dat de VN Indonesië ter verantwoording roept.

De uitgebreide discussie over de strijd in Indonesië tussen 1945 en 1949 en de mogelijke Nederlandse militaire excessen, kent twee belangrijke tekortkomingen. Te weinig aandacht is er voor het waarom van betreffende excessen; in hoeverre was er bijvoorbeeld sprake van een wraakactie na Indonesische gruweldaden? En na 1949 was Jakarta vrijwel voortdurend in oorlog met een van de aan Java ondergeschikte volken en werden vanaf 1965 honderdduizenden communisten vermoord. Tot 2004 was er vrijwel voortdurend een gewelddadige strijd met de provincie Atjeh, die meer wilde profiteren van de eigen grondstoffen. Op de strijd met de Papua’s die tot vandaag de dag voortduurt, ga ik hieronder in.

Als Indonesië, na met groot geweld gedreigd te heb..

