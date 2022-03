Aangrijpend is zijn analyse. Ik kan er niet onderuit. De schaamte die Burger voelde tegenover Afrikaanse studenten, deel ik. Westerse ‘ontwikkeling’ heeft niet alleen geleid tot een ecologische crisis. Maar ook tot uitgebreide maatschappelijke, economische en politieke ontwrichting op het Afrikaanse continent. Massaal moeten mensen elke dag zien te overleven.

Ze weten dat het ook niet beter worden zal.

Hoe ga je om met het besef te horen bij de schuldige partij?

Mooi is hoe Burger de weg naar Christus wijst. Hoe hij dat invult, is tegelijk teleurstellend. In Christus ging God zelf niet alleen maar aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan.

Hij stierf niet alleen maar als slachtoffer van onrecht en werd niet all..

