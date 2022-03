Het kost tijd om Defensie op orde te krijgen en al helemaal in een tijd van schaarste

Premier Mark Rutte en Kajsa Ollongren, minister van Defensie, tijdens een debat afgelopen maandag over de oorlog in Oekraïne. De oproep van de Tweede Kamer om nu direct zoveel mogelijk geld te investeren in Defensie past bij een politieke cultuur van grote gebaren. Â

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop liet in 2008 onderzoek verrichten naar toekomstige dreigingen, zodat passende maatregelen konden worden genomen. Dat wil zeggen: de krijgsmacht zo in te richten dat ze een adequaat antwoord op die dreigingen zou kunnen geven. De uitkomsten van dat onderzoek - de zogenaamde ‘Verkenningen’ die in 2010 gepresenteerd werden - gaven alle aanleiding voor forse investeringen in de krijgsmacht. Er is niets mee gedaan. Sterker, terwijl sindsdien de dreiging tegen het Westen (zeker niet alleen vanuit Rusland) snel toenam, complexer werd en veelomvattender, kozen de kabinetten-Rutte, gesteund door het overgrote deel van de Kamer, voor bezuinigingen op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .