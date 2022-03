Een diagnose op jonge leeftijd helpt om autisme en jezelf te accepteren

Was ik bang om zelf ongelukkig in een hokje geplaatst te worden, of mijn zoon? En ben ik bang dat mijn jongste zoon ongelukkiger gaat worden in de toekomst? Deze vragen zijn heel begrijpelijk en hebben ook door mijn hoofd gespeeld.

In gesprekken met ouders over een diagnose laten stellen en op sociale media merk ik de laatste tijd dat ouders moeite hebben hun kind te laten testen op een eventuele diagnose als autisme. Onlangs kwam ik bovenstaande tekst tegen: ‘Ik vermoed dat mijn zoon autistisch is, maar wil hem niet allerlei testen laten doen waardoor hij denkt dat er iets mis met hem is.’ Dat zette me aan het denken. En na het lezen van het interview met Sonja Silva (‘Autisme is geen ziekte. Ik ben niet ziek’, ND 26 februari), die haar schaamte voor autisme wil doorbreken, motiveerde dat mij om on..

