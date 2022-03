Bid concreet

Steun als christenen en kerken op allerlei manieren het zo bruut aangevallen Oekraïense volk. Mijn eigen kerk, de PKN, stuurde een gebed rond voor vrede in Oekraïne. Dat is op zich lovenswaardig, maar de Russische agressie wordt er niet in benoemd, evenmin als de bruutheid van Putin. Durf man en paard te benoemen als je bidt tot God, zoals in de Psalmen. Anders blijft het slapjes en neutraal. God filtert het wel. We moeten Oekraïne steunen waar we kunnen. Na gedane arbeid op de kansel ben ik afgelopen zondag naar Groningen gegaan om te demonstreren. En op Aswoensdag houden we een sobere vredesmaaltijd met een avondgebed voor Oekraïne.