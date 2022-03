Het artikel in het ND van 25 februari over hechting en je relatie met God spreekt me erg aan.

Zelf ben ik onveilig gehecht. Het is voor mij moeilijk een vertrouwensrelatie aan te gaan. Ook naar God toe gaat dit moeizaam. Vaak denk ik dat Hij mij niet accepteert. Ik ervaar Hem niet. Ik denk steeds dat Hij niet van mij houdt. Ik ben heel bang voor zijn oordeel over mijn leven. Angst om niet te worden aangenomen in zijn Koninkrijk.

Zo is het ook in relaties met mensen. Ik voel een diep wantrouwen, hoewel dit nu wat beter gaat dankzij therapie. Toch is dit heel kwetsbaar. Ik zou willen dat ik meer vertrouwen had in God en mijn medemensen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .