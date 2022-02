Religie is blinde vlek in onderzoek naar Nederlandse optreden in Indonesië

Kerkdienst aan het front in Driaredja, geleid door pater G.J. Bots, te midden van de mariniers. Begeleidende tekst in de Nieuwe Courant van 30-1-1947: 'Onder een eenvoudig afdak, in een kleine hut, wordt het offer van Calvarie gebracht, wat voor de in dagelijks levensgevaar verkerende mariniers een krachtbron is om, als het moet, zelf het grootste offer te brengen.'

Wat wisten de kerken en de militaire geestelijke verzorging van het stelselmatige geweld in Indonesië? (Nederlands Dagblad 18 februari) In de gepresenteerde onderzoeksresultaten krijgt deze vraag nauwelijks aandacht. De onderzoekers benoemen terecht dat de meeste Nederlandse kerken zwegen over het extreme geweld. Slechts een kleine groep kritische geestelijken bracht berichten over dergelijk geweld naar buiten. Toch is de aandacht voor religie, kerken en militaire geestelijken in het onderzoek zeer beperkt. En dat is onterecht.

lid van een kerk

Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat religie een integraal en belangrijk onderdeel van de dekolonisatieoorlog was. In de perio..

