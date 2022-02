Heersers van voormalige imperiale rijken als Rusland vergeten hun geschiedenis niet

Een rijksbewustzijn heeft een lang leven en kan gekwetst worden, zo blijkt in Putins Rusland. Dat hadden we kunnen weten. Het Westen heeft Rusland, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie behandeld als een te verwaarlozen grootheid. Het Warschaupact verdween, maar zijn tegenhanger, de NAVO, bleef. De NAVO en de Europese Unie werden populair onder de voormalige Oostblokstaten. Het Westen had de Koude Oorlog gewonnen en Rusland telde niet meer mee. Het Russische rijk in de persoon van Putin voelde zich ontkend, alsof het niets meer voorstelde. Bovendien was Oekraïne, ondanks alle verschillen, toch een voormalig kernland voor Rusland. Zo’n ontkenning accepteert een rijk met een groot historisch bewustzijn niet. Dat hebben we in Europa een ke..

