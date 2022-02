Ik las met verbazing de uitspraak van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (ND, 23 februari): ‘Die [jongeren] willen niet meer elke ochtend rondfietsen met een stapel papier voor oude mensen.’ Ik schaar mijzelf (57 jaar) niet in de categorie oude mensen. Daarnaast heb ik jongere collega’s (30-40 jaar) die ook dagelijks of in het weekend een papieren krant lezen. Hoe oud moet je zijn om als ‘oud’ bestempeld te worden?