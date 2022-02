Van God los? Terug naar de roerige jaren zestig

De jaren zestig staan bekend als revolutionaire jaren, waarin veel mensen de kerk verlieten. Maar toch was dat decennium ook uitzonderlijk religieus.

‘Van God los? De onstuimige jaren zestig.’ Zo luidt de prikkelende titel van de nieuwe tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. Bezoekers worden uitgenodigd met de woorden: ‘Ga mee terug naar de roerige jaren zestig, een tijd van grote veranderingen. Nergens ging de leegloop van de kerken zo hard als in Nederland. Een omwenteling die misschien wel vergelijkbaar is met de Reformatie.’

Tot 28 augustus kunt u er terecht. Ik verwacht dat veel mensen, kerkelijk betrokken of niet meer, aan deze uitnodiging gevolg zullen geven. Want we zijn nog lang niet klaar met de jaren zestig. Velen bewaren traumatische herinneringen aan de kerk van hun jeugd. Anderen kijken met heimwee terug naar de volle kerken van toen. De waardering van de jaren zest..

