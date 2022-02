Wat is er nodig om de spanning in Oost-Europa te verminderen?

In de rubriek ‘mijn mening’ geven betrokken burgers iedere week hun mening over een actuele kwestie. Deze keer over spanningen in Oost-Europa. ‘Ook al gedraagt Putin zich als despoot, doe je best om hem menselijkheid te tonen.’

Zingen

Rineke de Wit, zangeres

Ik google vlug even de afstand Oekraïne-Nederland en dat is een slordige 1900 kilometer. Dat ga je niet in de zomervakantie rijden met je caravan achter je Skoda Octavia. Dus ver weg. Maar als een land iets verder weg wordt aangevallen, betekent dat ook voor ons eigen land gevaar. Zeker met alle nieuwe techniek. Goed dus dat de dreiging nu niet wordt onderschat. Ik ben pro-defensie. Maar ik zet graag in op onderhandelingskansen. Ik ben altijd goed van vertrouwen en zet graag in op vrede. Harmonie is mijn tweede naam. Als muzikant weet ik dat, omdat muziek alles kan lijmen. Alle Menschen werden Bruder. Als de juiste zanger het juiste lied zingt, worden harten zachter en komen mensen bij elkaar. H..

