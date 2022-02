Het kan het Onze Vader niet schelen of het ‘begrepen’ wordt of niet

Toen je eenentwintig jaar geleden, na vijf jaren deinzen, opgenomen werd in de moederkerk, vertelde je aan wie het maar horen wilde hoe heidens het leven was geweest dat je voorheen had geleid, hoe atheïstisch je voorgeslacht was geweest, en hoe geloofloos het gezin waar je uitkomt. Bekeerlingen dramatiseren hun ommekeer, zeker als ze erover schrijven in een krant die, zoals de NRC waarvoor je indertijd werkte, het stralende gedachtegoed van de Verlichting koestert. Dat, samengevat, luidt: hoe verder de mensheid zich ontwikkelt, des te minder hoeft zij zich gelegen te laten liggen aan God.

Hardop in essays denken over je religieuze zoektocht betekende, of je wilde of niet, schrijven tegen het intellectuele milieu waarin je bent opgegroeid, en tegen de verkondigers van de Handelsbladse Rede.

De inzet was: ben je je eigen werk?

En zo niet, van wie dan wel?

Geloofloos? Jullie vaderloze gezin van een werkende moeder en twee zoons? Schreef je daar ook tegen? Tegen je moeder, een muzikant en radioprogrammamaker, die jou met de paplepel muziek en poëzie heeft ingegoten?

Hoe langer je je kerkelijk katholiek weet, des te minder je in ongeloof gelooft, ook niet in dat van jezelf voor je opname in de kerk. De kerstening die je hebt ondergaan leek wel een ‘breuk met het voorafgaande’, ten gunste van iets heerlijk nieuws en ..

