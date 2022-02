Wijs iedere vorm van geweld af, dat is een heilige plicht. Het is tijd voor een stil vredesprotest

Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier vraagt zich af, nu er oorlog op Europese bodem wordt gevoerd, of het geen tijd is stiltemarsen te houden tegen het geweld, het vooroordeel en het wantrouwen.

De neuzen lijken allemaal dezelfde kant op te staan, er is sprake van oorlog. Als christelijk geïnspireerd pacifist word ik daarvan per definitie onrustig. Het maakt mij voorzichtig wanneer voor zo’n situatie maar één reden lijkt te zijn, aldus het eensgezinde geluid: dat namelijk één agressor zich niet houdt aan basisprincipes van ons Europees samenleven. Dat moet een halt worden toegeroepen met strenge sancties! Oh ja? Moet ik als christelijk theoloog niet ook wijzen op de andere wang die we moeten toekeren, wat er ook gebeurt? En hoe staat het met het liefdesgebod, ook tegenover degene die ons niet zint en die zich voor ons onaanvaardbaar gedraagt? Voor je het weet ontstaan er angstscenario’s die aan eerdere militaire c..

