De oorlog in Oekraïne is een startpunt van de internationale orde van Moskou en Peking

De Russische acties in Donetsk en Luhansk zijn begrijpelijk gezien de westerse provocaties, zegt China. Het is niet maar een mening. Dit is door Xi en Putin besproken en keurig door de laatste getimed. En er staat meer in de planning. Taiwan, om te beginnen.

Je verpest het feestje van je beste vriend niet. Dat is waarom Putin wachtte met zijn oorlog, vanaf het begin van zijn acties rond Oekraïne afgelopen november, tot na de Olympische Winterspelen. Daar moest het China van Xi Jinping eerst glorieus in de schijnwerpers staan. Het licht daarvan was nog maar nauwelijks gedoofd, toen Putin de volgende dag zijn Oekraïnespel echt begon. Van China had hij daarvoor groen licht gekregen, hoe verhullend Peking er nu ook over spreekt.

Het eerste overleg was de virtuele top van Xi en Putin, op 15 december. Op dat moment stonden al een honderdduizend Russische mil..

