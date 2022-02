Ook mannen zijn soms onzeker. Het overwinnen van mijn lage zelfbeeld was een lang proces

Als trouwe lezer merk ik dat dit niet de eerste keer was dat Cocky Drost in haar column ‘Ik ben blij dat ik er ben’ over een stuk onzekerheid schreef (ND, 20 februari). Ik herken mij er redelijk goed in, al ben ik man en al 70 jaar.

Twee zinnen troffen me: ‘Zijn jongens nou eenmaal zelfverzekerder dan meisjes?’ En: ‘Uit onderzoek blijkt dat meisjes al vanaf hun zevende een lager zelfbeeld hebben dan jongens.’

Ik geloof best dat dit, met de bekende uitzonderingen op de regel, klopt. Dan ben ik kennelijk zo’n uitzondering. Vanaf m’n zesde had ik een laag zelfbeeld. Dat vooral meisjes een lager zelfbeeld hebben, drong pas in de loop der jaren tot me door. Ik dacht altijd dat meisjes zelfverzekerder waren, en dacht/denk dat dit bij mij v..

