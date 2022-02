Kerk-zijn na corona: een crisis na de crisis?

Nu kerkelijke gemeentes weer zonder beperkingen mogen samenkomen, is de vraag wat de oogst is van de coronacrisis. Volgt een crisis na de crisis, of kan met creativiteit en veerkracht de gemeenschap nieuw leven worden ingeblazen?

Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis voor de kerk? Te snelle conclusies kunnen een belemmering vormen voor een diepere doordenking van wat ons is overkomen en de gevolgen daarvan voor het kerkelijke leven. Predikanten ervaren dat creativiteit, veerkracht en gemeenschapszin zijn weggeëbd.

Het kijken in een ‘dood oog’ van de camera, zoals nagenoeg alle predikanten deden tijdens de coronacrisis, is aanvankelijk een geestdodende ervaring. Je moet je in gedachten leren verplaatsen naar de huiskamers, waar een gezin om tafel zit of op de bank ‘hangt’ en anderen die het moederziel alleen met een digitale verbondenheid moeten doen. Het vergt meer, tenzij je misschien doet ‘alsof’ mensen aanwezig zijn.

gemeenschapMaar dat i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .