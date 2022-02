Perk vrijheid van onderwijs niet in, ook al worden Forum-scholen opgericht

Gert Jan Geling stelt de vraag of christenen een inperking van artikel 23 van de grondwet, van de vrijheid van onderwijs, moeten steunen. Aanleiding is de kennelijk binnen Forum voor Democratie gekoesterde wens om ‘Forumland-scholen’ te stichten (ND, 11 februari). Daartoe moeten we ons zeker niet laten verleiden.

Evenals Geling zou ik niet blij zijn met een ‘Forumland’ in het onderwijs. Maar: een cruciaal staatsrechtelijk principe is dat onwenselijkheid onvoldoende reden is voor het sterk inperken van basale maatschappelijke vrijheden, voor het buitenspel zetten van een grondrecht.

Verdraagzaamheid is een christelijke waarde die juist van belang is bij schurende levensvisies in de maatschappij. Christelijke politiek wil publieke gerechtigh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .