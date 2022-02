Geen recht

Het is vriendelijk van columnist Hilbrand Rozema dat hij in verband met een mogelijke Russische invloedssfeer verwijst naar colleges die ik indertijd gaf aan de Evangelische School voor Journalistiek (ESJ) in Amersfoort (Nederlands Dagblad,

22 februari).

Maar naar mijn weten heb ik daar niet gezegd dat grote mogendheden daarop recht zouden hebben. Ik zei wel dat het verstandig is er rekening mee te houden dat grote mogendheden menen daarbij belang te hebben en er daarom naar streven rond de eigen grenzen een veiligheidszone te creëren.

