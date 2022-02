Voorkom eindeloos bloedvergieten in Oost-Oekraïne, overweeg zelfs erkenning van beide Volksrepublieken

Dat Nederland scherpschuttersgeweren levert aan Oekraïne is bij de huidige instabiliteit het verkeerde signaal. Volhard in diplomatie, kies geen partij en overweeg, hoe absurd dat misschien ook klinkt, erkenning van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk.

De Oekraïense minister van defensie bewijst de eerder deze week bij een bombardement in Oost-Oekraïne omgekomen soldaat Anton Sidorov de laatste eer. Het is een dag nadat Poetin de Volksrepublieken Donetsk en Loehansk erkende.

Op vrijdag 18 februari stonden de niet-erkende Volksrepublieken Donetsk en Loegansk in het teken van apocalyptisch nieuws. Ten eerste werd met veel bombarie gemeld dat de auto van de bevelhebber van de volksmilities in de regeringswijk van Donetsk zou zijn opgeblazen. Reddingsdiensten rukten uit, waarna bleek dat het voertuig onbemand was.

Kort daarop deelde Denis Poesjilin, leider van de republiek, mee dat de situatie rond de oorlog, die ondertussen al weer bijna acht jaar duurt, op een hoogtepunt zou zijn aangekomen. Hij kondigde de evacuatie van vrouwen, kinderen en ouden van dagen aan. In het naburige Rostov in Rusland zou opvang geregeld zijn. De geëvacueerde burgers zouden met al het nodige worden verzorgd en terug mogen keren zodra..

