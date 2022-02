Vragen bij Indonesië-rapport

Met betrekking tot het NIOD-rapport over Indonesië heb ik voorlopig drie vragen (ND, 18 februari):

Ten eerste: hoe heeft het NIOD de context gewogen van het communisme? Immers, er werden communistische staatsgrepen gepleegd in Europa, en dat was in Indonesië ook niet denkbeeldig. Spreekt van hieruit bezien uit het NIOD-rapport voldoende besef dat de Nederlandse overheid indertijd de dekolonisatie benaderde vanuit een anticommunistisch paradigma en dat er dus ook een tegenstander actief was?

Ten tweede: hoe interpreteert het NIOD het feit dat de conventies van Genève nog niet waren vastgesteld en bovendien of het proces van Tokio met zijn nieuwe definities van misdaden tegen menselijkheid, vrede en oorlogsmisdaden – in Azië – voldoende kon zijn verwerkt en in de krijgsmacht geïmplementeerd?

Ten derde: hoe voorkomt premier Mark Rutte dat ..

