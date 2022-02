Vorming vergt een stevige basis

Om stadskinderen te vormen, moet aan belangrijke randvoorwaarden worden voldaan. In een stad als Rotterdam is het voor onderwijzers nu dweilen met de kraan open.

Mensen worden niet geboren maar gevormd, aldus de grote denker Erasmus (1466-1536).

Als je dus voor een dubbeltje geboren bent, kun je wel degelijk een kwartje worden. En je menswording wordt bepaald door de invloeden van iedereen in jouw omgeving. Die vorming gaat over alles wat je voluit tot mens maakt: qua zelfbeeld, sociaal, burgerschap, kennis, taal, rekenen, artistiek, sportief, professioneel, hulpvaardig, omgaan met teleurstellingen, samenwerken, discipline, hoffelijkheid en inlevingsvermogen ... Kortom, alles wat we onze kinderen toewensen en waarmee we hen willen toerusten. Zulke vorming stelt je in staat je bijdrage te leveren aan de samenleving, de economie en je directe omgeving. Waarbij je ook persoonlijk tot je bestemming ko..

