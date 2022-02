Snoeiharde repressie van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpt niet. Mediation wel. Polarisatie is niet de oplossing. Het drijft mensen verder weg van hulp: niet alleen de mannen raken we ermee kwijt, ook de vrouwen die kampen met ongewenst gedrag op de werkplek.

Wij ontwaren het volgende patroon rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag: een of meerdere vrouwen doen een melding, er volgt bij publieke figuren in de media een schuldbewuste reactie en vervolgens gaat hun kop eraf. De omstanders roepen hoe ze meeleven met de vrouwen en dat de mannen gestraft moeten worden, want dat behoort de eerste reactie te zijn.

Grensoverschrijdend gedrag is niet van vandaag of gisteren. Het zijn geen incidenten. Eerder een veelvoorkomend en ernstig probleem op de Nederlandse werkvloer. Komen tot nieuwe en verinnerlijkte normen over gewenst gedrag is niet in een maand gerealiseerd. Snoeiharde repressie met publiekelijke beschadigingen gaat daarbij niet helpen.

Mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag verton..

