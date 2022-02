Een gereformeerd Indië-trauma: niet hun onafhankelijkheid maar ons gezag was van God losgeraakt

God ontnam ons het gezag over Indië als straf voor kerkelijke ontrouw en goddeloosheid: zo redeneerden de gereformeerden zeventig jaar geleden. Dat de Indiërs in hun recht stonden terwijl Nederlanders geweldsmisdrijven begingen, paste in dat frame nog minder dan in andere politieke visies.

‘De Nederlandse vlag is neergehaald. Voorgoed. [...] Het ergste in de Indische kwestie is niet de smadelijke afloop. Het ergste is, dat de diepere oorzaken van dit alles nauwelijks gezien worden. [....] Dan vergeten we de diepe val van ons volk en de verlating van het Woord des Heeren. Dáár ligt het beginpunt. En nu heeft de HEERE zonde met zonde gestraft. [...] We zijn op een dieptepunt van ons nationaal bestaan gekomen.’

Dat was het commentaar van het Gereformeerd Gezinsblad van 28 december 1949: de eerste krant die bij mijn vader bezorgd werd, toen hij na 39 maanden dienstplicht was gerepatrieerd uit Indië. Daags vóór Kerst zag hij..

