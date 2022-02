Bij het repareren van de koopkracht geldt voor dit kabinet niet het motto ‘whatever it takes’

‘Daar moeten we mee oppassen’, zei minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) dinsdagavond bij Op1, over de roep om de hoge inflatie en dito energieprijzen als overheid te repareren. ‘Je moet niet te makkelijk alles gaan compenseren. Je moet wel goed kijken: wat is echt heel onredelijk?’ Hoewel ze dat in het midden liet, kun je in de woorden van de kersverse bewindsvrouw een eerste terugtrekkende beweging zien: is de coalitie wel in staat om een ‘evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen’ te realiseren?