Jonge Theoloog des Vaderlands: ‘Zeven vinkjes werken ook door in de kerk’

In ‘De zeven vinkjes’ betoogt Joris Luyendijk dat mannen als hij beschikken over ‘zeven vinkjes’ en zich daardoor zonder grote obstakels door het leven bewegen en op hoge posities terechtkomen. In de kerk gebeurt ook zoiets.

De vinkjes van Luyendijk zijn: man, wit, hetero, minstens één hoogopgeleide ouder, minstens één in Nederland geboren ouder, een vwo-diploma en een diploma van de universiteit. Deze vinkjes werken niet alleen in de samenleving als geheel, maar werken ook door in de kerk. Wie er wel of niet mee mag praten en beslissen als het gaat over de kerk en haar toekomst, laat zich vatten door de volgende vinkjes:

Onbeperkte beschikbaarheid

De functies in de vele commissies en besturen binnen de Protestantse Kerk (PKN) zijn op vrijwillige basis en vaak voor een vaste periode. De liefde voor de kerk zou genoeg moeten zijn om vele avonden te vergaderen, bijna altijd beschikbaar te zijn en andere v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .