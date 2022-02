SGP-vrouwen

‘En wéér gaat het bij de SGP over de vrouw’ (ND 17 februari). Ik zou zeggen: volkomen terecht. Maar waarom moet men er al decennia over discussiëren? Waarom zou een vrouw geen burgemeester mogen zijn? Zijn die partijbeginselen echt wel zo in lijn met wat de Bijbel zegt? Terecht is de vraag hoelang de staatkundig-gereformeerden hun bekrompen visie op de rol van de vrouw nog kunnen volhouden. Het gaat om een achterhoedegevecht dat zo snel mogelijk beëindigd kan worden teneinde nog meer ongeloofwaardigheid van de partij te beperken. Het is daarom een positieve ontwikkeling dat steeds meer vrouwen van zich laten horen.