Het mirakel van de klaploperij die wordt beloond«

Mirakels en wonderen. De vraag is niet of je erin gelooft, de vraag is wel wat ze betekenen, hoe ze te begrijpen, wat ze ons vertellen. Neem nu bijvoorbeeld het mirakel van de vijf broden en de twee vissen, en hun wonderbare vermenigvuldiging, waarover de Bijbel vertelt in Johannes 6.

Waargebeurd of niet waargebeurd, wie zal het zeggen? Dat is het punt niet. De essentie van dit mirakel – als het dan al een mirakel zou zijn – is dit: er is genoeg voor iedereen. Begin maar uit te delen, niemand hoeft met een lege maag naar huis te gaan, of met een droge keel.

Er is op deze planeet genoeg voor iedereen, maar het wordt slecht beheerd en nog slechter verdeeld. Helaas kan ik niet onschuldig pleiten. Telkens wanneer ik iemand in een portaal of op een trottoir op een stuk karton onder een deken zie liggen slapen, ben ik me pijnlijk bewust van het veel te grote huis waarin ik woon, van de logeerkamer die slechts zelden wordt gebruikt.

Ik steun trouw een aantal goede doelen, maar ik zou zoveel meer kunnen doen. Waarom doe i..

