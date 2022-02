Wat moet er gebeuren om de ongelijkheid in de samenleving te verkleinen?

In de rubriek ‘mijn mening’ geven betrokken burgers iedere week hun mening over een actuele kwestie. Deze keer gaat het over ongelijkheid in de samenleving. ‘Er zijn veel kloven in onze samenleving.’



Ben je man, wit en hetero? En heb je minstens één welgestelde ouder, één in Nederland geboren ouder, een vwo-diploma en heb je universiteit gedaan? Dan ben je een ‘zevenvinkjesman’, schrijft journalist Joris Luyendijk. Deze mannen vormen een klein deel van de samenleving, maar bezetten veel invloedrijke plekken. Dit houdt ongelijkheid in de samenleving in stand.