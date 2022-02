Christelijke werkgever kiezen of juist niet? Het gaat er niet om hoe ik christen ben, Jezus is overal te vinden

Als christen heb ik lang gewerkt voor niet-christelijke organisaties. Met managementervaring in de zorg en bij de overheid was ik een seculiere werkvloer gewend.

Een aantal jaar geleden koos ik er bewust voor om de overstap te maken naar een christelijke organisatie. Waarom? Ik was benieuwd hoe het zou zijn. Bovendien koesterde ik een verlangen om me dagelijks meer verbonden te voelen met broeders en zusters in Christus. Ook, als ik eerlijk ben, hoopte ik misschien een betere christen te kunnen zijn.

Verrassend genoeg hoorde ik in sollicitatiegesprekken vaak de opmerking dat ‘we overal christen kunnen zijn’. Dat is waar natuurlijk, maar toch vond ik het raar om zo’n opmerking te horen van mensen die er zelf werken. In mijn kennismaking viel me op hoe verschillend mijn toekomstige directeuren ons geloof beleefden. Zo ging een toekomstige leidinggevende ons voor in gebed en vertelde een andere direc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .