Ze vouwde vogeltjes van haatmails in de veertigdagentijd

Dit jaar waren we er best vroeg bij, vonden we zelf. Afgelopen maandag hadden we al een overleg over de veertigdagentijd, die pas over een ruime twee weken begint. Het ging over leesroosters, liturgische schikkingen, kindermomenten en de psalm van de zondag. Ik moest denken aan de kerk in Ghana waar ik naartoe ging toen ik daar een tijdje verbleef. Daar zouden ze stomverbaasd zijn over deze overgeorganiseerde vorm van kerk-zijn. Leesroosters? Hoe weet je nu wat de Geest over twee weken wil gaan zeggen?