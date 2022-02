Kamp Van Koningsbrugge

Waarom geniet ik van het programma? Ik denk dat ik veel details herken uit mijn eigen diensttijd, toen ik vanwege de dienstplicht nog opgeroepen was in actieve militaire dienst. Dat was natuurlijk vele malen lichter, want ik ben nooit commando geworden. Maar de basis is herkenbaar; activiteiten bij commando, en tijdsdruk, de controles en dergelijke.

Maar ik geniet vooral omdat het een programma is zonder competitie. Er hoeft niemand af te vallen. In principe is het programma net zo spannend als ieder die eraan begint, ook de eindstreep haalt. Niemand wordt eruit gekozen. Ieder die de taak heeft volbracht, mag door. Zelfs als de taak niet helemaal gelukt is, maar je hebt je maximaal gegeven en bent doorgegaan, dan kun je toch weer verder n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .