Het woord ‘compensatie’ kende ik niet

Een zeer inzichtgevend artikel van Frank van den Heuvel over compensatie van studieschulden (ND, 15 februari). Als kind van arme ouders moest ik zelf geld lenen om mijn studie te kunnen betalen. Je betaalde in dankbaarheid alles gewoon terug, over een periode van meer dan twintig jaar, het woord ‘compensatie’ kende ik toen niet eens. Er zijn inderdaad momenteel zo veel verschillende studenten. Er zijn studenten met rijke ouders die hun kinderen aanzetten om te gaan lenen, er zijn ook studenten die zo weinig mogelijk leenden, en er zijn studenten die zo veel mogelijk leenden. De laatsten zeggen zelf waarom, het zijn niet altijd hoogstaande redenen. Het is erg onrechtvaardig als anderen hiervoor moeten opdraaien. Dit als aanvulling op het genoemde artikel. Uit angst voor de bevolking trekken kabinetten bij iedere rimpeling de beurs, schrijft Van den Heuvel. Dit deed mij denken aan een boek van de Engelse psychiater Theodore Dalrymple Door en door verwend. Een veelzeggend boek over de moderne samenleving. We kunnen nog wat tegemoet zien.