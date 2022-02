Scheppingsopdracht voor christenen

Jurgen Tiekstra schildert een historisch beeld van een narniaanse strijd tegen het ‘Kwaad’, gevoerd door een seculiere natuurbeweging, die de mens geen plaats op aarde meer zou toekennen (ND, 11 februari). In het verleden zou dat seculiere ‘apocalyptische’ wensbeeld al zijn ingezet door Rachel Carson in 1962, zoals het artikel suggereert. Rachel Carson was een moedige wetenschapper die het uitstervingsproces van soorten ten gevolge van pesticiden als DDT in kaart bracht en de mensheid waarschuwde voor het het gevaar van chemicalisering van de biosfeer. In het verlengde ervan zouden seculiere klimaatpublicisten een zwart scenario schetsen van het ‘einde der tijden’ met een onbewoonde dode aarde, terwijl het christenen, daartegenover, slechts om een mooie nieuwe wereld zou gaan.