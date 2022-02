Jongeren zijn de dupe van een beleid dat drugs normaliseert

Woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat mij betreft is een van de belangrijkste verkiezingsthema’s het lokale drugsbeleid. Natuurlijk moeten we wetgeving van de landelijke politiek verwachten, maar wetgeving is alleen dan succesvol, als zij wordt onderschreven en vrijwillig nageleefd door de meerderheid van de bevolking. Veel belangrijker is dus de sociale norm, zoals die lokaal beleefd wordt. En met die sociale norm is als het om drugs gaat heel wat mis. Jongeren worden daar de dupe van.

Als jonge hulpverlener in de verslavingszorg trok ik op met Henk (niet zijn echte naam). Henk had jarenlang een dubbelleven geleid. Hij vertelde mij dat hij drie keer was blijven zitten, huiswerkbegeleiding kreeg aangeboden en extra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .