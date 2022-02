Het is tijd om een einde te maken aan de haat in de Tweede Kamer

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over parlementaire omgangsvormen. Het democratisch debat mag nooit een alibi bieden voor haat, stelt Pieter Heerma. Daarom moet de relatie onderzocht worden tussen persoonlijke aanvallen in het parlement, en bedreigingen daarbuiten.

Steeds vaker ontaardt het politieke debat in scheldtirades, verdachtmakingen, ongefundeerde beweringen of bedreigingen. Beeld: schorsing van een Tweede Kamer-debat na uitlatingen van Gideon van Meijeren (FVD, rechts).

In een uitgedroogd bos is maar een klein vonkje nodig om een brand te veroorzaken. Datzelfde risico ligt op de loer in het gepolariseerde politieke klimaat in ons land. Steeds vaker ontaarden debatten in het parlement in scheldpartijen, verdachtmakingen of zelfs verkapte bedreiging. Alleen de politiek zelf kan dit tij keren.

Het vertrouwen in de landelijke politiek staat onder druk. Eind vorig jaar gaf 60 procent van de kiezers aan het vertrouwen kwijt te zijn in de politiek en de instituties van onze democratie. 15 procent van deze groep is al volledig afgehaakt en heeft het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is.

In de onlangs verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland laten Josse de Voogd en René Cuperus zien dat de poli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .