Vooroordelen over antibiotica bij dieren

Geert Laugs ( directeur van Compassion in World Farming Nederland, ND 14 februari) is zo geobsedeerd door het verminderen van aantallen dieren, dat hij alles uit de kast haalt dat te bereiken.

- Laugs legt moeiteloos de link met antibioticaresistentie waardoor duizenden mensen sterven en antibiotica gebruik in de dierhouderij. Aannemelijker is dat het antibioticagebruik onder mensen zo wijdverbreid is geraakt, dat de werking afneemt.

- Uit eigen ervaring als melkveehouder weet ik dat de medicijnregistratie zo nauwkeurig en gecontroleerd is, dat je het wel uit je hoofd laat vlees of melk te leveren met antibiotica.

- Laugs heeft het over bomvolle, onhygiënische stallen. Een vooroordeel. Hij zou eens moeten gaan kijken in de veehouderij. Praat eens met boeren over hoe ze met hun dieren omgaan en je zult ontdekken dat we goed voor onze dieren zorgen.

- Dierenwelzijn en antibioticagebruik gaan trouwens niet altijd hand in hand...

