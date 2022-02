Privileges van scholen

Gert Jan Geling vindt dat ook christenen die artikel 23 van de Grondwet (dat de onderwijsvrijheid regelt) graag willen behouden, bereid moeten zijn om hun privileges op te geven. Alleen op deze manier kan volgens hem worden voorkomen dat ook Forum voor Democratie scholen gaat oprichten. Maar moet artikel 23 op de helling om eventuele en toekomstige misstanden in het onderwijs te voorkomen? In september 2021 was er een discussie in de Tweede Kamer naar aanleiding van wat gebeurde op scholengemeenschap Gomarus rondom homoseksuele relaties. Toen bleek ook al dat D66 en de linkse oppositiepartijen artikel 23 willen ‘herzien’. Andere partijen, met name SGP en CU vroegen wat incidenten te maken hebben met artikel 23. Scholen die de wet overtreden kunnen nu toch ook al worden aangepakt? Het is duidelijk uit welke hoek de wind waait bij Geling. Hij ziet niet alleen toekomstige gevaren bij Forum, maar ook bij salafistische, joodse en reformatorische scholen.