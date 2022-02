De Europese Unie is solidair met zichzelf, maar niet met asielzoekers

In de tijdelijke asielmaatregelen die de Europese Commissie voorstelt, gaat het ook over solidariteit – maar niet met asielzoekers.

De Europese Commissie heeft in december 2021 een voorstel van de Raad van Ministers goedgekeurd voor tijdelijke asielmaatregelen voor de EU-grens met Belarus. Maar er zijn vraagtekens te zetten bij het voorstel. De EU moet staan voor haar waarden – ook als de Belarussische dictator Loekasjenko druk uitoefent door asielzoekers in te zetten als een politiek wapen.

Niet voor het eerst worden tijdelijke asielmaatregelen voorgesteld. Dit mag als lidstaten door toestroom van asielzoekers in een ‘noodsituatie’ terechtkomen (artikel 78 Verdrag werking EU). Maar nergens is het begrip ‘noodsituatie’ gedefinieerd, terwijl de uitleg ervan moet bepalen wanneer het artikel mag worden toegepast. Wanneer is er sprake van een noodsituatie? Alleen de eis ‘..

