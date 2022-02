Een van de deelnemers aan de psalmenenquête van deze krant (ND en ND-Zondag, 12/13 februari) berispte ons: ‘Er zijn meer belangrijke momenten dan één in het leven en bij ieder hoort een eigen psalm, of vers. Jammer. Een uitgebreide enquête die dieper en breder gaat is welkom.’ Wie weet.

Psalm 63 kan ik niet lezen of zingen zonder aan mijn moeder te denken: ‘Uw goedertierenheid is beter dan het leven’, dat zeiden mijn ouders tegen elkaar toen zij ongeneeslijk ziek bleek. Maar ik wil een psalm niet opsluiten in zo’n moment. Ik zou, denk ik, 121 en 90 hebben ingevuld. Ik werd blij toen er in mijn vrijgemaakte jongelingsjaren een nieuwe psalmberijming kwam, voor bijna een derde overgenomen van het Liedboek. ‘Hij maakt het kwade goed’, ‘met U ga ..