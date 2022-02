Mensen en honden hebben uitlaat nodig

Overspannen geluiden op de Veluwe. Recreatiedruk, opstootjes door coronaspanningen, betaald parkeren invoeren, veel bomen gaan dood door de stikstofballast en beken vallen droog. De natuurproblematiek is grootschalig en behelst meer dan stikstofproblematiek. Nu moeten honden op de Veluwe verboden worden, aldus boerenorganisatie Agractie (ND, 12 februari 2022). Dat lijkt me zinloos, net zoals het niet zinvol is direct alle veehouderijen te verbieden. Met elkaar zijn we immers verantwoordelijk voor de stikstofproblemen (en andere natuurproblemen): fabrieken, productiebedrijven, autogebruikers, boeren, veehouders, vleesconsumenten en hondenbezitters. Het probleem is ernstig. Zo zakken kuikens door hun pootjes door kalkarmoede. De bodem op de Veluwe bevat te weinig mineralen en andere voedingsstoffen, waardoor jonge koolmeesjes door kalkgebrek soms al in het ei ten dode zijn opgeschreven omdat de eierschaal te dun is. Opvallend is ook dat reeën op de dorre Veluwe niet zo ‘vol’ zijn als in Drenthe. Triest. Het heeft geen zin elkaar de zwarte piet te willen toespelen. In deze oververhitte wereld hebben zowel mensen als honden uitlaat nodig. Zo worden honden die niet aan hun beweging komen te zwaar, ziek en agressief. Het is daarom ook goed dat er hondenuitlaatstroken in de natuur zijn.