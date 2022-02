Stroomverbruiker dupe van belasting op gas

Veere, de Campveerse Toren, ‘aan drie kanten in ’t water, mooiste punt van Nederland. (...) Die stokoude Indiërs moeten Veere bedoeld hebben toen ze den lui ’t ‘Nirwana’ voorhielden, ’t niet zijnde zijn. Alles is goed en d’r kan niets dan goeds komen.’

Nescio (pseudoniem voor Frits Grönloh) schreef dit in 1908 over het Zeeuwse stadje dat toen een verarmd oord was waar vooral kleine vissers woonden. ‘En goedkoop is het hier ook’, voegde hij eraan toe. In Veere was hij vooral om uit te kunnen kijken over het water. Drie jaar later verscheen zijn novelle De Uitvreter over Japi, de allereerste milieufreak die los wilde komen van de materiële wereld en niets liever deed dan over het Zeeuwse water staren. ‘Ik ben niks en ik doe niks. E..

